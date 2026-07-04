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طرح خرید حمایتی گوشت مرغ منجمد بسته بندی با هدف حمایت همزمان از تولید کننده و مصرف کننده در خراسان جنوبی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان، از اجرای این طرح از سوی شرکت پشتیبانی امور دام استان خبر داد و گفت: این اقدام گام موثری در راستای حمایت از مرغداران و جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان و تنظیم بازار استان محسوب میشود.
مرتضی معراجیان افزود: مرغداران در صورت تمایل میتوانند با دریافت معرفی نامه از معاونت بهبود تولیدات دامی و عقد قرارداد با پشتیبانی امور دام استان به صورت مستقل و یا از طریق اتحادیه مرغداران ماکیان شرق نسبت به تحویل مرغ تولیدی خود اقدام کنند.
وی با تاکید بر اهمیت کیفیت محصولات نهایی، گفت: یکی از اولویتهای این معاونت ارتقای کیفیت تولیدات مرغداریهای استان است و خرید مرغ منوط به رعایت معیارهایی همچون سایزبندی مناسب خواهد بود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: نرخ خرید هر کیلو مرغ منجمد بسته بندی شده ۳۶۹هزار تومان با محدوده وزنی بین ۱.۲ تا ۲.۲ کیلوگرم تعیین شده است.