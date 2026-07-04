به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی،معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان، از اجرای این طرح از سوی شرکت پشتیبانی امور دام استان خبر داد و گفت: این اقدام گام موثری در راستای حمایت از مرغداران و جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان و تنظیم بازار استان محسوب می‌شود.

مرتضی معراجیان افزود: مرغداران در صورت تمایل می‌توانند با دریافت معرفی نامه از معاونت بهبود تولیدات دامی و عقد قرارداد با پشتیبانی امور دام استان به صورت مستقل و یا از طریق اتحادیه مرغداران ماکیان شرق نسبت به تحویل مرغ تولیدی خود اقدام کنند.

وی با تاکید بر اهمیت کیفیت محصولات نهایی، گفت: یکی از اولویت‌های این معاونت ارتقای کیفیت تولیدات مرغداری‌های استان است و خرید مرغ منوط به رعایت معیار‌هایی همچون سایزبندی مناسب خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: نرخ خرید هر کیلو مرغ منجمد بسته بندی شده ۳۶۹هزار تومان با محدوده وزنی بین ۱.۲ تا ۲.۲ کیلوگرم تعیین شده است.