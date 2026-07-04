به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ، پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان امروز با دو دستور کار اصلی توزیع و تصویب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۵ و ارائه گزارش بهینه‌سازی مصرف انرژی برگزار شد.

در این نشست، گزارش‌های مربوط به طرح بهینه‌سازی کولر‌های آبی نشان داد که با اجرای این طرح، استان کرمان می‌تواند ۶۲ درصد در مصرف آب و ۵۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کند.

محمدعلی طالبی استاندار استان کرمان با اشاره به پیامد‌های مثبت این طرح تصریح کرد: می‌توان از محل این صرفه‌جویی، منابع آب مورد نیاز ۲۰۰ هزار نفر در استان را تأمین کرد.





وی همچنین پیشنهاد کرد که با توجه به اقلیم و گستردگی جغرافیایی، کرمان باید به عنوان منطقه «پایلوت» (پیشرو) در اجرای این طرح در سطح کشور انتخاب شود و منابع آن از محل سه درصد شرکت‌های دولتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها تأمین گردد.

طالبی، استاندار کرمان، در ادامه با تأکید بر مدیریت صحیح اعتبارات، اعلام کرد که اولویت اصلی باید بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باشد.

وی افزود: باید از طریق ترکیب اعتبارات استانی، ملی و مشارکت شرکت‌ها، حداکثر توان خود را برای تکمیل این پروژه‌ها به کار گرفت.



وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست تا برنامه‌های خود را برای بهره‌برداری از اعتبارات مصوب حوزه فرهنگی و گردشگری در اسرع وقت به استانداری ارائه دهند.