به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی زاهدان گفت: این طرح با هدف مبارزه با سارقان و مخلان نظم و امنیت اخیر توسط پلیس در سطح زاهدان به اجرا در آمد.

سرهنگ حمید نوری گفت: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد ۱۰ نفر خرده فروش مواد مخدر، هشت نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد، ۴۰ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۱۳۳ نفر سارق را دستگیر کنند.

وی بیان کرد: در این طرح تعداد ۵۴ دستگاه خودرو و ۱۸ دستگاه موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شده اند.

فرمانده انتظامی زاهدان خاطر نشان کرد: مقدار ۲۲ کیلو و ۷۵۵ گرم انواع موادمخدر و هشت قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شد.