رقابت‌های کشتی پهلوانی انتخابی نوجوانان استان کردستان با معرفی نفرات و تیم‌های برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ‌ مسابقات کشتی پهلوانی انتخابی نوجوانان با حضور ورزشکارانی از شهرستان‌های مختلف استان در پنج وزن در سالن خانه هندبال سنندج برگزار شد.

‌در پایان در وزن ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم سانان امین پور از سقز، وزن ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم آتیلا دهقانی از مریوان، وزن ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم ساتیار ساعدی از سنندج، وزن ۷۰ تا ۸۰ شایان رنجبری از بیجار و وزن به اضافه ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم آرشام عزیزی از سقز عناوین نخست را کسب کردند.

در نتایج تیمی نیز سقز بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های سنندج و مریوان به ترتیب دوم و سوم شدند.

در حاشیه این مسابقات از جمعی از پیشکسوتان، فعالان، ورزشکاران و مربیان کشتی پهلوانی استان تجلیل شد.