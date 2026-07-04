به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت همراهی وزارت جهاد کشاورزی در روند احیای دریاچه ارومیه گفت: اصلاح الگوی کشت و توسعه روش‌های نوین آبیاری باید در اولویت برنامه‌های بخش کشاورزی استان قرار گیرد.

رضا رحمانی در نشست مدیریت محله‌محور در روستای باراندوز شهرستان ارومیه اظهار کرد: زندگی بخش زیادی از مردم استان به کشاورزی وابسته است و از این‌رو جهاد کشاورزی باید با جدیت در مسیر احیای دریاچه ارومیه پای کار باشد.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در سفر اخیر به استان افزود: توسعه کشاورزی پایدار در آذربایجان‌غربی باید با رویکردی جدی دنبال شود و اصلاح الگوی کشت نیز در این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استاندار آذربایجان‌غربی ادامه داد: طرح‌های اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه در حال اجراست و برخی از این طرح‌ها عملکرد مطلوبی داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که رضایت کشاورزان را به همراه داشته و موجب افزایش درآمد و بهبود کیفیت محصولات شده است.

وی تصریح کرد: برای تکمیل سایر طرح‌ها نیازمند اعتبارات بیشتری هستیم و پیگیری لازم برای تخصیص این منابع در حال انجام است.