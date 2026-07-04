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رئیس اداره ورزش و جوانان جلفا از برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی آیندهسازان استان آذربایجان شرقی به میزبانی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، حسن اللهیارپور اظهار کرد: رقابتهای گروه B مسابقات والیبال قهرمانی آیندهسازان استان با حضور ۶ تیم از شهرهای جلفا، مرند، آذرشهر، اسکو، مقاومت میانه و اوج میانه، از دهم تا دوازدهم تیرماه در سالن تختی شهرستان جلفا برگزار شد.
وی با اشاره به سطح مطلوب این مسابقات افزود: این رقابتها با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوان والیبال استان برگزار شد و بازیکنان حاضر، توانمندیهای فنی خود را در فضایی رقابتی به نمایش گذاشتند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جلفا ادامه داد: در پایان مسابقات مرحله گروهی، تیمهای جلفا، مرند، اتحاد آذرشهر و اوج میانه موفق شدند جواز حضور در مرحله بعدی این رقابتها را کسب کنند.
اللهیارپور خاطرنشان کرد: تیمهای صعودکننده در مرحله بعدی که در خانه والیبال شهر تبریز برگزار میشود، با تیمهای راهیافته از گروه A برای کسب عنوان قهرمانی استان به رقابت خواهند پرداخت.