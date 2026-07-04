به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ متخصص روانشناسی و مشاور خانواده درهمایش ذهن سالم، زندگی سالم در سالن اندیشه اداره فرهنگ وارشاد اسلامی گلپایگان با اشاره به نقش خانواده در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: خانواده نخستین و مؤثرترین نهاد تربیتی در زندگی نوجوان است و برقراری روابط صمیمانه با نوجوانان در خانواده می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد در نوجوانان پیشگیری کند.

امین قشلاقی افزود: مشارکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و خلاقانه نه تنها از بروز رفتار‌های ناسالم جلوگیری می‌کند، بلکه موجب تقویت حس تعلق نوجوان به خانواده نیزمی شود.

در این همایش ازکتاب مداخله‌ها و درمان‌های کوتاه مدت برای سوء مصرف مواد هم رونمایی شد.

این کتاب را امین قشلاقی روان شناس و مشاور خانواده به رشته تحریر در آورده و با تایید و حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به منظور پیشگیری و درمان اعتیاد در هزار نسخه به چاپ رسیده است.

در این همایش از فعالان حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با اهدای لوح تقدیر شد.