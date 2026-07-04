مردم کرمان با حضور در کاروان‌های اعزامی، برای شرکت در آیین تشییع «رهبر شهید انقلاب» راهی تهران شدند؛ مراسمی که شرکت‌کنندگان آن را فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و ادای احترام به سال‌ها مجاهدت و رهبری ایشان می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،همزمان با برگزاری آیین تشییع «رهبر شهید انقلاب»، کاروان‌های مردمی از استان کرمان راهی تهران شدند تا در این مراسم حضور یابند و همراه با هزاران نفر از سراسر کشور، در بدرقه پیکر ایشان شرکت کنند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، حضور در آیین تشییع را فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌هایی دانستند که سال‌ها به آن باور داشته‌اند و تأکید کردند این حضور، نشانه قدردانی از سال‌ها مجاهدت، رهبری و خدمت به انقلاب اسلامی است.

یکی از زائران با اشاره به آخرین دیدار خود با رهبر شهید انقلاب گفت: «توفیق دیدار ایشان را سال‌ها پیش داشتیم. همان دیدار برای ما سرشار از آرامش، امید و انگیزه بود و حضور ایشان همیشه دلگرمی بزرگی برای مردم و انقلاب به شمار می‌رفت.»

کاروان مردم کرمان در کنار کاروان‌هایی از دیگر استان‌های کشور، راهی تهران شده‌اند تا در آیین تشییع شرکت کنند؛ مراسمی که به گفته حاضران، نمادی از قدردانی، وداع و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.