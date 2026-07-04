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تمامی ظرفیتهای حملونقل عمومی و مدیریت ترافیک برای خدمترسانی به زائران و عزاداران در آمادهباش کامل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون عمران، حملونقل و ترافیک شهرداری مشهد با اشاره به آمادگیها برای خدمترسانی در مراسم تشییع قائد شهید امت گفت: در این ایام ۳ خط قطارشهری با ۱۶۰ واگن، ۲۱۵۰ دستگاه اتوبوس و ۱۵۰ دستگاه ون تاکسی آماده جابهجایی زائران هستند.
محمدیان یزدی افزود:۷۴ پارکینگ عمومی غیرحاشیهای، ۴۰ پارکینگ بخش خصوصی، ۱۳ پارکسوار موقت و ۴ توقفگاه باری برای تسهیل تردد و پشتیبانی مراسم پیشبینی شده است.