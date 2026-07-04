مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از اعزام بیش از ۴ هزار زائر با ۱۳۰ دستگاه اتوبوس از سراسر استان برای شرکت در مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت در تهران، قم و مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان گفت: فریبرز مرادی در نشست شورای اداری که با حضور معاونان و رؤسای ستادی اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان و در ارتباط تصویری با رؤسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان‌های استان برگزار شد، گفت: ۱۳۰ دستگاه اتوبوس با ظرفیت جابه جایی بیش از ۴ هزار نفر از سراسر استان، از ساعت ۱۲ امشب، زائران گیلانی را برای شرکت در مراسم بدرقه و تشییع قائد شهید امت به تهران منتقل خواهد کرد.

وی با تاکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی گیلان، افزود: هیچ‌گونه مشکلی برای تأمین و اعزام اتوبوس‌های مورد نیاز وجود ندارد و تمامی تمهیدات لازم برای جابه‌جایی ایمن زائران پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه معاونان این اداره کل در پایانه‌های منتخب مسافری مستقر هستند و بر روند اعزام زائران نظارت می‌کنند، گفت: مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی استان نیز با آمادگی کامل، خدمات مورد نیاز را به زائران ارائه خواهند کرد.

فریبرز مرادی همچنین از توزیع بسته‌های حاوی آب آشامیدنی و مواد غذایی بین زائران در مسیر راه خبر داد و بر بسیج همه ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات مطلوب و اعزام منظم و ایمن زائران تأکید کرد.