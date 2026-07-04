به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، فرهاد قلی‌نژاد اظهار کرد: یکی از مهمترین آلودگی‌های محیط زیستی در شهر‌های بزرگ، آلودگی صوتی است که اثر سویی بر سلامت شهروندان دارد و وفق قانون هوای پاک، ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بالاتر از حد استاندارد‌های زیست محیطی، ممنوع و غیرقانونی است.

وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۳ بررسی آلودگی صوتی در کلانشهر اهواز با نصب دو دستگاه سنجش آغاز شده است و بر اساس مصوبه‌های کارگروه هوای پاک، شهرداری اهواز باید مطالعه بررسی وضعیت آلودگی صوتی کلانشهر اهواز را انجام دهد؛ در این مطالعه منابع ایجادکننده آلودگی صوتی شناسایی و برای رفع آنها اقدام خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: همچنین امسال، منابع ایجادکننده آلودگی صوتی در شهر‌های پرجمعیت استان خوزستان شامل دزفول، آبادان، ماهشهر، خرمشهر، بهبهان و شوشتر بررسی و نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های سنجش آلودگی صوتی در این شهر‌ها برای بررسی وضعیت آلودگی صوتی در اولویت قرار دارد.

قلی‌نژاد در ادامه بیان کرد: باید توجه شود تردد و ورود خودروی سنگین در شهرها، نبود شهرک‌های حمل و نقل بار و کالا، نبود مجتمع‌های صنوف آلاینده و مزاحم و استقرار و فعالیت برخی از صنایع آلاینده در شهر‌های خوزستان، از مهمترین علت‌های آلودگی صوتی هستند.