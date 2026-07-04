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معاون سیاسی امنیتی فرمانداری فریدونشهر گفت: برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب بیش از ۲۵۰ نفر در قالب ۵ اتوبوس از شهرستان فریدونشهر اصفهان به تهران اعزام میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سیاسی امنیتی فرمانداری فریدونشهر در جلسه ستاد برنامههای تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب بیش از ۲۵۰ نفر در قالب ۵ اتوبوس از شهرستان فریدونشهر به تهران اعزام میشوند.
علی کاظمی افزود: برای پذیرایی از زائران امام شهید امت ۲ موکب در تهران و مشهد به همت خادمان حسینی از فردا تا پایان مراسم تشییع برپا میشود.