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۱۲ هزار متر مربع آسفالت در روستای خواجه احمد شهرستان زهک اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای ارتقای سطح خدمات عمرانی و بهبود زیرساختهای روستایی، طرح آسفالت معابر روستای خواجه احمد در بخش مرکزی شهرستان زهک به اتمام رسید.
امین عدیلی گفت: این طرح با بهرهگیری از اعتبارات قیر رایگان اجرا شده است و گامی مهم در جهت توسعه امکانات رفاهی منطقه خواهد بود.
وی افزود: این طرح عمرانی با همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زهک و مشارکت دهیاری روستای خواجه احمد به مرحله اجرا رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در تسهیل تردد خودروها و عابران پیاده دارد.