به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای ارتقای سطح خدمات عمرانی و بهبود زیرساخت‌های روستایی، طرح آسفالت معابر روستای خواجه احمد در بخش مرکزی شهرستان زهک به اتمام رسید.

امین عدیلی گفت: این طرح با بهره‌گیری از اعتبارات قیر رایگان اجرا شده است و گامی مهم در جهت توسعه امکانات رفاهی منطقه خواهد بود.

وی افزود: این طرح عمرانی با همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان زهک و مشارکت دهیاری روستای خواجه احمد به مرحله اجرا رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اجرای این طرح نقش مؤثری در تسهیل تردد خودرو‌ها و عابران پیاده دارد.