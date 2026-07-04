به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهستانی گفت: از ابتدا منطقه چهار و سیزده شهرداری تهران به استان یزد تعلق گرفته شده است و تمامی شرایط لازم برای حضور هم استانی‌ها در این حماسه تاریخی فراهم شده است.



وی ادامه داد: چهار موقعیت اصلی موقعیت شهید صدوقی در انتهای بزرگراه بابایی شرق، دانشگاه علم و صنعت، فرهنگسرای اشراق و دانشگاه آزاد تهران شمال آماده پذیرایی هم استانی‌ها است و سه وعده غذایی و تمامی امکانات رفاهی تدارک دیده شده است.



معاون سیاسی امنیتی استاندار یزدگفت: تیم‌های پزشکی نیز در این موقعیت‌ها به هم استانی‌ها خدمات رسانی می‌کنند.



دهستانی ادامه داد: پیش بینی می‌شود ۲۵ هزار نفر از هم استانی‌ها در این حماسه تاریخی حضور پیدا کنند و در خصوص برنامه مشهد مقدس نیز در ارتباطات بعدی جزئیات آن به اطلاع هم استانی‌ها خواهیم رساند.