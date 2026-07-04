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جمعی از مدیران سینمایی و فعالان این حوزه در میعادگاه سینماگران برای بدرقه آیتالله سید علی حسینی خامنهای رهبر شهید انقلاب حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام قبلی سینماگران، مدیران و کارکنان سازمان سینمایی برای بدرقه رهبر شهید ایران ساعات اولیه ۱۳ تیر ماه در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی گردهم آمدند تا پس از آن به سمت مصلی امام خمینی (ره) حرکت کنند.
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، محمد حمیدی مقدم رئیس مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، حبیب ایلبیگی مدیر سینماشهر، لادن طاهری رئیس فیلمخانه ملی ایران، بهمن حبشی، انسیه شاهحسینی، علی نوری اسکویی، مرتضی رزاق کریمی، علیرضا حسینی، روحالله حسینی، محمد طیب، مسعود نجفی و... تاکنون در میعادگاه حاضر شدهاند.
عکسهای دیدارهای رهبری با سینماگران در سالهای مختلف و دلنوشته اهالی سینما در فراق رهبر شهید در میعادگاه سینماگران در معرض دید عموم قرار گرفت.
همچنین تصاویر این دیدارها و اظهارنظرهای رهبر شهید درباره سینما، برخی فیلمها و اهمیت سینما در قالب ویدیویی ۹۰ دقیقهای طی روزهای برپایی میعادگاه سینماگران، روی پرده سینماسیار مستقر میرود.
میعادگاه سینماگران در میدان شهید قندی، ساختمان مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی که توسط سازمان سینمایی از امروز جمعه ۱۲ تیر برپا شده، تا ۱۵ تیرماه پذیرای سینماگران، اهالی رسانه و عموم زائران وداع است.