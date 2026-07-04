معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم با اعلام جزئیات مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، از آمادگی کامل این شهر برای میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان خبر داد و از مردم خواست با همراه داشتن وسایل ضروری و رعایت توصیه‌های ایمنی، در این آیین تاریخی حضور یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم با تسلیت به مردم ایران، از آمادگی شهر قم برای میزبانی از مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و ابراز امیدواری کرد این رویداد تاریخی، برگ زرین دیگری در افتخارات مردم ایران و به‌ویژه مردم قم باشد.

وی با بیان اینکه زائرانی از سراسر کشور در این مراسم حضور خواهند داشت، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، مراسم صبح روز سه‌شنبه ۱۶ تیر از مسجد مقدس جمکران آغاز می‌شود و پیش‌بینی شده است از ساعت ۵ صبح با اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید، برنامه آغاز شود.

وی افزود: پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر و با همراهی مردم، آیین تشییع در بلوار پیامبر اعظم (ص) برگزار خواهد شد تا همه مشتاقان فرصت حضور و ادای احترام را داشته باشند.

به گفته وی، پس از اتصال جمعیت حاضر در مسجد مقدس جمکران به بلوار پیامبر اعظم (ص)، نماز باشکوهی برگزار می‌شود و این مراسم، صحنه‌ای ماندگار و تاریخی را در حافظه ایران و جهان به ثبت خواهد رساند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم از مردم خواست با حفظ آرامش و آمادگی کامل در این آیین شرکت کنند و برای رفاه و سلامت خود، آب آشامیدنی یا قمقمه، دارو‌های شخصی، کارت شناسایی، تلفن همراه با شارژ کامل، دستمال کاغذی، کلاه یا چتر برای محافظت در برابر گرما، کفش و لباس راحت، زیرانداز و چفیه به همراه داشته باشند.