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معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان شمالی از آماده باش کامل گشتهای راهداری به منظور تأمین ایمنی تردد زائران مراسم تشییع قائد شهید امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حامد معروف گفت: همزمان با افزایش تردد و اعزام زائران به مراسم تشییع قائد شهید امت، گشتهای راهداری استان در محورهای مواصلاتی استان در آمادهباش کامل قرار گرفتند.
وی در ادامه با اشاره به افزایش فعالیت گشتهای راهداری از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه افزود: گشتهای راهداری در ۲۵ مقطع از محور شریانی ابتدای جنگل گلستان تا انتهای حوزه استحفاظی شهرستان فاروج بهصورت مستمر مستقر هستند و خدمات ایمنی و ترافیکی را به کاربران جادهای ارائه میدهند.
معروف تصریح کرد: این گشتها در دو نوبت از ساعت ۸ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۲۲ فعالیت دارند و هشت راهدارخانه نیز بهصورت شبانهروزی آماده خدمترسانی به مسافران و زائران هستند.
وی ادامه داد: تیمهای راهداری ضمن آمادهباش کامل برای رسیدگی سریع به حوادث و وقایع جادهای، به منظور تأمین سفرهای ایمن، نسبت به تعمیر و مرمت علائم آسیبدیده، رفع نواقص گاردریلها، خطکشی محورهای شریانی، شانهسازی، بوتهزنی و تسطیح حریم راهها اقدام میکنند.