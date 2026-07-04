پخش زنده
امروز: -
با اختصاص پنجمین سهمیه به تنیس روی میز مردان برای حضور در بازیهای آسیایی، نیما عالمیان هم به عنوان بازیکن انتصابی وارد ترکیب تیم ملی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیش از این ٤ سهمیه مردان به تنیس روی میز مردان برای حضور در بازیهای آسیایی اختصاص یافته بود.
بر این اساس نوشاد عالمیان به عنوان بازیکن انتصابی همراه با آرین غفاری، بنیامین فرجی و محمدحسن حبیبی به عنوان نفرات اول تا سوم انتخابی، در ترکیب تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی قرار گرفتند.
البته همزمان فدراسیون تنیس روی میز متقاضی سهمیه پنجم شده بود تا به این واسطه نیما عالمیان که در رقابتهای انتخابی تیم ملی غایب بود به عنوان دومین بازیکن انتصابی در ترکیب تیم ملی قرار دهد.
بعد از ورود وزارت ورزش به بررسی دوباره ترکیب نهایی کاروان ایران در بازیهای آسیایی، با این درخواست فدراسیون تنیس روی میز موافقت شد. بر این اساس نیما عالمیان به عنوان دومین بازیکن انتصابی و نفر پنجم، وارد ترکیب تیم ملی شد.
ترکیب نوشاد و نیما عالمیان در دوره پیشین بازیهای آسیایی صاحب مدال برنز شد، درخواست فدراسیون تنیس روی برای کسب سهمیه پنجم و اختصاص آن به نیما عالمیان، شانس دوباره این ترکیب برای مدال آوری در ناگویا است.