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بر اساس بخشنامه گمرک ایران و در اجرای مصوبه هیئت وزیران، صاحبان کالاهایی که از سوی مراجع ذیصلاح به عنوان آسیبدیده حادثه انفجار بندر شهید رجایی معرفی شوند، میتوانند از تسهیلات تمدید تضامین بانکی بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر این اساس، ضمانتنامههای مالیات، عوارض ارزش افزوده و حقوق ورودی که تا پایان مرداد سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست صاحب کالا و با رعایت سقف یکساله، تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تمدید خواهند شد.
همچنین، تضامین مالی تودیعشده برای اظهارنامههای مربوط به کالاهای آسیبدیده نیز مشمول این تسهیلات بوده و قابلیت تمدید دارند. گمرک ایران تأکید کرده این تسهیلات صرفاً برای صاحبان کالاهای آسیبدیده در حادثه بندر شهید رجایی قابل اجرا است