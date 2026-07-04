سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: حدود ۴ هزار نفر زائر اردبیلی با ۱۴۰ دستگاه اتوبوس در قالب کاروان‌های منظم، فردا به تهران اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل آیدین هاشمی سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل که در جلسه هماهنگی اعزام زائران تشییع رهبر شهید با حضور انجمن‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری استان سخن می‌گفت، با بیان اینکه تمامی هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرای این مهم انجام شده، افزود: ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان با آمادگی کامل در این عملیات حضور دارد و برنامه‌ریزی‌های لازم برای جابه‌جایی ایمن، منظم و روان زائران در مراسم تشییع باشکوه و تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی امام سیدعلی خامنه‌ای (ره) پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به زائران با حداکثر ظرفیت انجام خواهد شد، تصریح کرد: علاوه بر آماده‌سازی ناوگان حمل‌ونقل، تمامی مجتمع‌های خدمات رفاهی واقع در مسیر اردبیل، سرچم و زنجان مورد بازدید قرار گرفته و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات رفاهی، اسکان موقت و پذیرایی از زائران اندیشیده شده است.

هاشمی همچنین از استقرار موکب راهبران در نمازخانه بین‌راهی سرچم، مقابل پلیس‌راه خلخال–زنجان، خبر داد و گفت: این موکب خدمات پذیرایی و رفاهی مورد نیاز زائران را در طول مسیر ارائه خواهد کرد.

وی با اشاره به آمادگی راهداران استان برای پشتیبانی از این اعزام گسترده خاطرنشان کرد: همکاران اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تا پایان عملیات اعزام و بازگشت زائران در آماده‌باش کامل خواهند بود و تلاش می‌کنند با ارائه خدمات مطلوب، سفری ایمن، منظم و بدون مشکل برای زائران فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل افزود: زائران استان اردبیل فردا از محل امام زاده سیدصدرالدین علیه اسلام اردبیل جهت حضور در مراسم تشییع آقای شهید ایران به تهران اعزام خواهند شد.