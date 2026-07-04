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ستایش ایزدی در دومین مرحله رقابتهای لیگ کاراته وان کشور موفق به کسب مدال برنز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ستایش ایزدی، کاتاروی شایسته استان کردستان، در دومین مرحله رقابتهای لیگ کاراته وان ایران با ارائه نمایشی قابل توجه در بخش کاتای انفرادی رده سنی جوانان دختر، موفق شد بر سکوی سوم این دوره از مسابقات بایستد و مدال ارزشمند برنز را برای استان کردستان به ارمغان آورد.
این رقابتها با حضور برترین کاراتهکاهای کشور و با هدف شناسایی استعدادهای برتر و ایجاد فرصت رقابت برای ردههای پایه برگزار شد و ستایش ایزدی با مربیگری و هدایت صدیقه صادقی با عبور از مراحل مختلف مسابقات، توانست نام استان کردستان را در جمع مدالآوران این دوره از لیگ کاراته وان ایران ثبت کند.