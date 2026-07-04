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رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از آغاز پویش مردمی «بدرقه ایمن» همزمان با مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید امت اسلام (ره) خبر داد و از شهروندان خواست با گزارش مخاطرات احتمالی، در برگزاری ایمن این مراسم مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی نصیری گفت: مشارکت شهروندان در شناسایی و گزارش مخاطرات، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی مراسمهای پرجمعیت دارد.
وی افزود: از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه خطر یا وضعیت ناایمن، تصاویر و گزارشهای خود را از طریق ربات @badraghe_imen_bot ارسال کنند تا در سریعترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر اینکه هر گزارش میتواند از یک حادثه پیشگیری کند، تصریح کرد: به برترین تصاویر و گزارشهای مؤثر در ارتقای ایمنی، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.