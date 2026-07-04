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مرد ۴۸ ساله در رودخانه دوآب بهشتآباد از توابع شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری غرق شد.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان گفت: خبری مبنی بر حادثه غرق شدگی با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ دریافت شد کهبلافاصله نزدیکترین تیم عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محل اعزام شد.
نرگس عسگری با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، به شهروندان و گردشگران توصیه کرد: از شنا کردن در رودخانهها، مناطق با جریان تند آب و نقاط فاقد نظارت و ایمنی خودداری کنند.