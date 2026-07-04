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رییس اداره ترانزیت و حملونقل بینالمللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران : بیش از یک میلیون و ۲۵۶ هزار تن کالا از بنادر مازندران وارد کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،رییس اداره ترانزیت و حملونقل بینالمللی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای مازندران با تشریح آمار عملکردی سه ماهه امسال در بنادر استان، از صدور مجوزهای قانونی برای واردات بیش از یک میلیون و ۲۵۶ هراز تن کالا خبر داد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته واردات به استان ۶۸ درصد افزایش داشته است.
ناهید شهرامی نیا با تأکید بر اینکه بنادر مازندران به عنوان بازوان اصلی زنجیره تأمین کشور عمل میکنند، افزود: این حجم از واردات، بازتابدهنده بهبود فرایندهای لجستیکی و افزایش کارایی عملیاتی در پایانههای بندری استان است.
وی با اشاره به نقش مهم بنادر مازندران در زنجیره تأمین و تجارت خارجی کشور، گفت: تسهیل فرآیندهای اداری، هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و ارائه خدمات مطلوب به فعالان حوزه حملونقل و بازرگانی از مهمترین عوامل تحقق این رشد محسوب میشود.
رییس اداره ترانزیت و حمل و نقل بین المللی مازندران همچنین افزود: درسه ماهه امسال تعداد ۴۹۷ هزار و ۶۱ تن کالا از مبدا بنادر مازندران به کشورهای اطراف صادر گردید.
شهرامی نیا گفت: این اداره با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تعامل مستمر با سازمانهای مرتبط، در راستای تسریع در صدور مجوزها و پشتیبانی از فرآیند واردات و ترانزیت کالا تلاش میکند تا زمینه توسعه تجارت و رونق اقتصادی استان بیش از پیش فراهم شود.
او با اشاره به اهمیت راهبردی موقعیت جغرافیایی مازندران، افزود: با اتخاذ تدابیر تسهیلگرانه و هوشمندسازی فرایندهای گمرکی و حملونقلی، زمان انتظار کالا در بنادر کاهش چشمگیری داشته است.
شهرامی نیا در ادامه گفت: این دستاورد، نه تنها به تقویت امنیت تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع میانجامد، بلکه در تثبیت نقش مازندران در کریدورهای حملونقل بینالمللی نیز نقشی بیبدیل ایفا میکند.
او در پایان افزود: هدفگذاری اصلی این اداره، ارتقای ظرفیتهای لجستیکی برای پذیرش حجم بالاتری از مبادلات تجاری در سال جاری است.