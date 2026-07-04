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مدیر روابط عمومی هیئت ورزشهای همگانی فارس گفت: همه رویدادهای ورزشهای همگانی فارس تا ۱۸ تیر لغو است و زمان برگزاری مجدد مسابقات اعلام میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مدیر روابط عمومی و رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی هیئت ورزشهای همگانی استان فارس از لغو تمامی مسابقات، جشنوارهها، همایشها و برنامههای این هیئت تا ۱۸ تیر خبر داد.
محمدرضا جعفری، گفت: این تصمیم با هدف فراهم کردن زمینه حضور جامعه ورزش در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اتخاذ شده است.
جعفری افزود: در راستای برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و بهمنظور همراهی خانواده بزرگ ورزش با آحاد ملت ایران، تمامی مسابقات، جشنوارهها، همایشها و برنامههای ورزشی هیئت ورزشهای همگانی استان فارس در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیرماه لغو و به زمان دیگری موکول میشود.
وی با اشاره به نقش جامعه ورزش در مناسبتهای ملی و مذهبی افزود: ورزشکاران، مربیان، داوران، مدیران و فعالان حوزه ورزش همواره در بزنگاههای مهم کشور در کنار مردم حضور داشتهاند و این بار نیز با حضور در آیین تشییع، همبستگی، وفاداری و انسجام خود را به نمایش خواهند گذاشت.
رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیتهای اجتماعی هیئت ورزشهای همگانی استان فارس بیان کرد: زمان برگزاری مجدد مسابقات و سایر رویدادهای لغوشده، پس از برنامهریزیهای لازم، از طریق رسانههای رسمی هیئت ورزشهای همگانی استان فارس اطلاعرسانی خواهد شد.
وی از ورزشکاران، باشگاهها، هیئتهای ورزشی شهرستانها، مربیان و علاقهمندان به ورزش همگانی خواست با حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی، در مراسم تشییع حضور یافته و همچون گذشته، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی، فرهنگ ایثار و همبستگی ملی را به نمایش بگذارند.