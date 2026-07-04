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دوره مربی گری عملی آمادگی جسمانی عمومی پیش نیاز فیزیکال فیتنس در سالن ورزشی تربیت شهرستان میبد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد در بازدید از این دوره گفت: با زیرساختهای خوبی که در شهرستان میبد در دهه اخیر ایجاد شده است، حضور بانوان در هیئتهای ورزشی پررنگتر شده است.
ابراهیمی افزود: اداره ورزش و جوانان میبد در ترویج ورزش به ویژه ورزش بانوان تسهیل گری میکند و این بانوان هستند که با حضور در هیئتهای ورزشی باید خودشان را در تراز ورزش ایرانی اسلامی به اثبات برسانند.
وی تصریح کرد: نوجوانان و جوانان امانت در دست مربیان هستند و بانوان مربی در رشتههای ورزشی باید در آموزشهای خود، سلامت آنها را مورد توجه قراردهند.
خانم نرگس بی غرض، کارشناس ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان میبد گفت: این دوره زیر نظر خانم گرجی از مدرسین فدراسیون آمادگی جسمانی به مدت ۵ روز برگزارشد.
بی غرض افزود: در این دوره ۳۴ نفر از بانوان میبد شرکت داشتند که بعد از آزمونهای تئوری و عملی با دریافت مدرک معتبر از فدراسیون، بعنوان مربی در شهرستان فعالیت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه هیئت آمادگی جسمانی از هیئتهای فعال در میبد است گفت: سال گذشته دوره پیش نیاز این هیئت برگزار و امسال هم دوره عملی برگزار شد که امیدواریم با توجه به نیاز شهرستان و تعداد باشگاههایی که درحوزه بانوان داریم، بتوانیم مربیان خوبی را داشته باشیم تا در این باشگاهها فعالیت کنند.
خانم گرجی مربی فدراسیون آمادگی جسمانی هم گفت: کلاس مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳، ۶۰ ساعت تئوری و عملی است.
گرجی افزود: در این دوره، شرکت کنندهها، مبانی آمادگی جسمانی، اصول مربیگری، فیزولوژی، تغذیه ورزش، طراحی و تمرین را آموزش میبینند.