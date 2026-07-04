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۲ گروه امدادی هلال احمر آباده برای برپایی اسکان اضطراری و پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به تهران اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: ۲ گروه امدادی این جمعیت با هدف برپایی اسکان اضطراری و ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی به شرکت کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای (ره) به تهران اعزام شدند.
علی سعادتمند افزود: جمعیت هلالاحمر در مناسبتهای ملی و مذهبی با بهرهگیری از توان نیروهای امدادی و داوطلب آماده خدمترسانی به هموطنان است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.