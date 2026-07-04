وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت برگزاری آئین وداع و تشییع قائد شهید امت تاکید کرد: دل‌های آزرده مردم غیور ایران و آزادیخواهان عالم جز با خونخواهی از مجرمان این جنایت التیام و تسکین نخواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل بیانیه وزارت اطلاعات بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى‏ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي (فجر/۳۰-۲۷)

«ایران مقتدر در سوگ مقتدای خویش»

ملت مقاوم و نستوه ایران اسلامی، بیش از ۴ ماه است که در تداوم مصاف تاریخی و مبارزه ی عاشورایی خویش با جبهه ی کفر و استکبار جهانی، داغدار و سیاهپوش شهادت مظلومانه ی عبدصالح خدا، ولی امر مسلمین و بزرگ آموزگارِ عزت، استقلال، استغنا، اعتماد به نفس، ذلت ناپذیری و ظلم‌ستیزی است.

دشمن سفاک آمریکایی صهیونی بزرگترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه بزرگ رقم زد و قلوب بیشماری را تا ابد جریحه دار و محزون نمود.

دل های آزرده ی مردم غیور ایران و آزادیخواهان عالم جز با خونخواهی از مجرمان این جنایت التیام و تسکین نخواهد یافت؛ که طبق وعده ی الهی این انتقام و مجازات محقق خواهد گردید «انا من المجرمین منتقمون»

اینک در امتداد پیمان استوار و میثاق ناگسستنی ملت با رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و اعجاز مبعوث شدن بی‌نظیر ملت سرافراز و ولایتمدار ایران پس از این شهادت عظمی، سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پایگاه مبارزه و جهاد وزارت اطلاعات برای تکریم و تعظیم نسبت به مقام شامخ و روح بلند و طیبه ی قائد عظیم الشأن شهید (قدس الله نفسه الزکیه) و دیگر شهدای بیت شریف آن حضرت ضمن دعوت مردم شهیدپرور، استوار و مبعوث شده ایران اسلامی به بدرقهٔ حماسی امام شهید خود، بار دیگر با بیعت حماسی بر عهد و پیمان خویش با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مد ظله العالی) و مردم همیشه در صحنه برای گرفتن انتقام خون قائد شهید و شهدای مظلوم جنگهای تحمیلی دوم و سوم از جنایتکاران آمریکائی صهیونی ، مزدوران و سر سپردگان کفر جهانی و دفع همیشگی شرّ آنها از منطقه تأکید می‌کند.

وَ مَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

وزارت اطلاعات

۱۳تیر ۱۴۰۵