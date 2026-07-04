از عصر فردا ۱۴ تیر تا پایان هفته وزش باد‌های شدید باعث وقوع پدیده گرد و خاک کاهش دید افقی کاهش و کیفیت هوا در استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا عصر فردا ۱۴ تیر گاهی وزش تندباد در برخی نقاط از جمله مرز شرقی استان وقوع گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

لطفی افزود: از عصر فردا تا پایان هفته با تقویت تدریجی اختلاف فشار در نقشه سطح زمین وزش باد‌های شدید باعث وقوع پدیده گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا بخصوص در نیمه شرقی استان خواهد شد.

وی گفت: انتظار وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت را در مرز شرقی استان داریم.

کارشناس هواشناسی گفت: از امشب تا دوشنبه در برخی ساعات افزایش ابر رخ خواهد داد و دمای هوا تا دوشنبه روند افزایشی دارد و هوا در این بازه گرمتر خواهد شد.

لطفی افزود: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای ۱۲ درجه خنکترین و دهسلم با بیشینه‌ی ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین ۲۰ و ۳۵ درجه ثبت شد.