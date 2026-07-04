بازگشت پیکر شهید به وطن و خانه پس از چهل روز

بازگشت پیکر شهید به وطن و خانه پس از چهل روز

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان از عموم مردم مؤمن، انقلابی و شهید پرور، خصوصا خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران زاهدان دعوت می‌نماید با حضور با شکوه خود در آئین وداع و تشییع پیکر مطهر شهید والامقام حسین ستوده غواص دلاور و مدافع حریم آب‌های سرزمینی ایران اسلامی با این شهید سرافراز وداعی عاشقانه داشته باشند.

شهید حسین ستوده در چهارم خرداد ۱۴۰۵ در جریان رویارویی با جنگنده f۳۵ امریکایی در تنگه هرمز همراه با همرزمان شهیدش به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از ۴۰ روز جست‌و‌جو در دریای عمان به آغوش خانواده و ملت قدرشناس ایران بازگشت.

مراسم وداع: امشب شنبه ۱۳ تیرماه پس از نماز مغرب و عشاء مسجد الغدیر زاهدان و تجمعات مردمی در جوار گلزار شهدای گمنام بلوار ثارالله و خیابان دانشگاه

مراسم تشییع: یکشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۹:۳۰ دقیقه از حسینیه رضویه خراسانی‌های مقیم زاهدان واقع در خیابان امام خمینی (ره) به سمت گلزار شهدای زاهدان