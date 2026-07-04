به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی بناگر ، مدیر پارک طبیعت پردیسان از آماده‌سازی ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های این مجموعه برای ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید امت خبر داد و گفت: تمامی امکانات لازم برای استقرار، اسکان موقت و تسهیل تردد مراجعان فراهم شده است.

بناگر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای میزبانی از شرکت‌کنندگان در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید امت اظهار کرد: بدین منظور ارائه خدمات شایسته به مردم، مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی و خدماتی در پارک طبیعت پردیسان به اجرا درآمد تا ظرفیت این مجموعه برای پذیرش و خدمت‌رسانی به مراجعان ارتقا یابد.

وی افزود: عملیات زیرسازی و اجرای روکش آسفالت پارکینگ پردیسان با هدف بهسازی محل استقرار خودروها، افزایش ایمنی، روان‌سازی تردد و تسهیل دسترسی شرکت‌کنندگان در مراسم انجام شد.

بناگر ادامه داد: علاوه بر بهسازی پارکینگ، سایر اقدامات پشتیبانی و خدماتی نیز برای آماده‌سازی فضای پارک و ایجاد شرایط مناسب برای اسکان موقت و رفاه شرکت‌کنندگان در مراسم پیش‌بینی و اجرا شد.

وی همچنین با اشاره به بازدید شینا انصاری - معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست - از روند آماده‌سازی پارک طبیعت پردیسان گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در این بازدید بر ضرورت بسیج همه ظرفیت‌های مجموعه برای ارائه خدمات مطلوب به مردم و تکریم شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید کرد.