ابراهیمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، از آمادگی کامل و ۱۰۰ درصدی این دانشگاه برای مشارکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محسن ابراهیمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان، اظهار کرد: در راستای ایفای مسئولیت‌های ملی و ارائه خدمات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۵ دستگاه آمبولانس با ۱۵ نفر کارشناس فوریت‌های پزشکی و پرستار، ۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس با ۹ نفر نیروی تخصصی و یک فروند بالگرد اورژانس هوایی با حضور خلبانان و ۲ کارشناس فوریت‌های پزشکی را به شهر‌های تعیین‌شده کشور اعزام کرده است.

رئیس دانشگاه همچنین از اعزام دانشگاهیان برای حضور در آیین تشییع خبر داد و افزود: در این راستا، ۲ دستگاه اتوبوس حامل دانشجویان به تهران (۱۳ تا ۱۶ تیرماه)، ۲ دستگاه اتوبوس ویژه کارکنان به مشهد مقدس (۱۷ و ۱۸ تیرماه) و ۱۷ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه به مشهد اعزام خواهند شد.

ابراهیمی تأکید کرد: دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حفظ آمادگی کامل مراکز درمانی و اورژانس، در کنار مردم و نظام سلامت کشور، در این رویداد ملی حضوری فعال و مؤثر خواهد داشت.