سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش، از توسعه کمی و کیفی اردو‌های دانش‌آموزی به‌ویژه در اردوگاه‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی این معاونت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالحسن قلی‌زاده، سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سیاست‌های اداره‌کل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی اظهار کرد: در قالب جشنواره «نقشینه» تلاش کرده‌ایم بستر مشارکت فعال دانش‌آموزان را فراهم کنیم؛ به‌گونه‌ای که آنان صرفاً مخاطب برنامه‌ها نباشند، بلکه در سطوح مختلف از مشارکت تا مسئولیت‌پذیری، در طراحی و اجرای فعالیت‌های تربیتی مدرسه نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: هرچه دانش‌آموزان بیشتر در برنامه‌های تربیتی مدرسه حضور فعال داشته باشند، احساس تعلق آنان به مدرسه افزایش می‌یابد و مدرسه به محیطی از آنِ دانش‌آموز تبدیل می‌شود. این رویکرد زمینه‌ساز رشد متوازن تربیتی و کسب مهارت‌های خوشبختی‌آفرین برای آینده آنان خواهد بود.

سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه توسعه اردو‌های دانش‌آموزی از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه است، تصریح کرد: با حمایت‌های دولت و مجلس، برنامه‌ریزی برای توسعه و تجهیز مراکز اردویی و اردوگاه‌ها در دستور کار قرار دارد؛ چه از نظر فضا و زیرساخت و چه از نظر امکانات، تجهیزات و بازی‌های گروهی. هدف ما فراهم‌سازی محیطی امن، باکیفیت و استاندارد برای حضور دانش‌آموزان در اردوهاست.

قلی‌زاده با تأکید بر ظرفیت بی‌بدیل هنر در انتقال مفاهیم تربیتی و ارزشی خاطرنشان کرد: هنر یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای انتقال مفاهیم عمیق به نسل نوجوان و جوان است و باید از این ظرفیت برای تبیین ارزش‌ها، روحیه ایثار، مقاومت و هویت ملی بهره‌گیری شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای «الگوی نوین پرورشی» در وزارت آموزش و پرورش گفت: بخش قابل‌توجهی از طراحی و اجرای این الگو در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری تعریف شده و با همت مربیان، همکاران و فرهنگیان سراسر کشور، این برنامه‌ها به‌صورت میدانی اجرا خواهد شد.

سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش در پایان ابراز امیدواری کرد؛ با هم‌افزایی مجموعه معاونت پرورشی و فرهنگی و همراهی استان‌ها و مناطق، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر استعداد‌ها و نقش‌آفرینی تربیتی دانش‌آموزان در مدارس سراسر کشور فراهم شود.