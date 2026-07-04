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نهاد کتابخانههای عمومی کشور بهمناسبت ۱۴ تیرماه روز قلم، رویداد فرهنگی «سَر این قلم سلامت» را با هدف پاسداشت جایگاه اهل قلم و تجلیل از نویسندگان، مترجمان و شاعران، در کتابخانههای عمومی سراسر کشور برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، بهمناسبت روز قلم، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، رویداد فرهنگی «سَر این قلم سلامت» را تیرماه ۱۴۰۵ در کتابخانههای عمومی سراسر کشور برگزار میکند.
این رویداد فرهنگی با محوریت آیین تقدیر از «صاحبقلمان»، نویسندگان، مترجمان و شاعران کتابهای پرامانت در کتابخانههای عمومی برگزار میشود و فرصتی برای پاسداشت تلاشهای فعالان عرصه فرهنگ، ادب و کتاب فراهم میآورد.
همچنین در قالب این برنامه، نمایشگاه آثار، نشست صمیمانه، خاطرهگویی و دیدار با اهل قلم در کتابخانههای عمومی سراسر کشور پیشبینی شده است تا علاقهمندان ضمن آشنایی با آثار و تجربههای نویسندگان و شاعران، در فضایی فرهنگی و صمیمی با آنها دیدار و گفتوگو کنند.
روز قلم در تقویم رسمی ایران مصادف با ۱۴ تیرماه است. این روز در سال ۱۳۸۱ به پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف تجلیل از نویسندگان، اندیشمندان و اهمیت والای نوشتن و ثبت اندیشهها نامگذاری شد.