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تا پایان سال سه طرح از ۸ طرح در حال اجرا در شهرستانهای برخوار و شاهین شهر و میمه برق رسانی به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمد مرادی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در بازدید امین مقدس مدیر عامل شرکت برق منطقهای استان اصفهان از ۸ طرح در حال اجرا در شهرستانهای برخوار و شاهین شهر و میمه گفت: با راه اندازی طرحهای در حال اجرا برق پایدار ۲۰ هزار مشترک در مناطق صنعتی و مسکونی تامین میشود.
نماینده مردم شهرستانهای شاهین شهر ومیمه گفت: با تکمیل این ۸ طرح توسعه شبکه برق، برق منازل مسکونی و صنعتی در شهرستان برخوار و شاهین شهر ومیمه تا حد زیادی تامین میشود.
حسینعلی حاجی افزود: برای ساخت این شبکه ها، مقرر شد ابتدا پست سیار و پس از آن پست ثابت و دائم راه اندازی میشود.
وی گفت: برای تکمیل پست شهید شالباف در برخوار بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال نیاز است و تا پایان سال با کمک برق منطقهای تامین میشود.