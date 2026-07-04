به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تجمعات شبانه «جاماندگان تشییع» از امشب آغاز می‌شود و تا پایان روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، گفت: این مراسم هر شب از ساعت ۲۲ الی ۲۴ در میدان امام حسین (ع) اصفهان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی افزود: علاوه بر تجمعات شبانه، ویژه‌برنامه‌های متمرکزتری نیز برای روز‌های دوشنبه و جمعه در نظر گرفته شده است که جزئیات دقیق آن پس از نهایی شدن برنامه‌ریزی‌ها، به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی گفت:: تمامی این تجمعات با محوریت میدان امام حسین (ع) خواهد بود و از تمامی شهروندان، به ویژه جاماندگان مراسم بدرقه دعوت می‌شود با حضور در این اجتماعات، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، در مسیر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارند.