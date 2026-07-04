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رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، با تأکید بر لزوم ایجاد توازن میان نیازهای کشاورزی و محیطزیستی، برنامهای جامع برای نظارت بر سطح زیرکشت و توزیع عادلانه آب در شهرستانهای دشت آزادگان، هویزه و حمیدیه تدوین کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی، در بررسی وضعیت عملیاتی منابع آب در مناطق پاییندست سد کرخه، بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع در مدیریت توزیع آب و نظارت دقیق بر اراضی کشاورزی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به جذابیتهای اقتصادی کشت شلتوک در این مناطق، سازمان جهاد کشاورزی با بهرهگیری از فناوریهای نوین سنجش از دور و صحتسنجی میدانی، در حال شناسایی دقیق سطح زیرکشت در شهرستانهای دشت آزادگان، هویزه و حمیدیه است تا از توزیع ناعادلانه منابع آبی جلوگیری شده و بهرهبرداریها در چارچوب مجوزهای قانونی و استانداردهای فنی صورت پذیرد.
سلطانی کاظمی در خصوص مدیریت دبی رهاسازی، تصریح کرد: با تکیه بر محاسبات فنی، برنامهای برای رهاسازی کنترلشده آب تدوین شده است تا توازن میان نیازهای تالابها و بخش کشاورزی برقرار شود.
وی در ادامه افزود: در محورهای حساس توزیع، نظارتها تشدید خواهد شد تا از گسترش کنترلنشده کشت شلتوک جلوگیری شود.
در محور اجرایی این برنامه، جواد سلطانی کاظمی بر لزوم مدیریت یکپارچه منطقهای تأکید کرد و خواستار تشکیل هماهنگی کامل مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای دشت آزادگان، هویزه و حمیدیه شد تا با اتخاذ رویکردی جامع و زنجیروار، عدالت در توزیع آب از ابتدای حوضه تا انتهای آن برقرار شود.
وی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ عدالت آبی و اقناع بهرهبرداران از طریق تعامل نزدیک با فرمانداریها و اتاقهای اصناف، زیربنای پایداری تولید و حفظ آرامش اجتماعی در منطقه است.
همچنین، وی در راستای افزایش تابآوری تولید در برابر نوسانات آبی، دستور داد تا عملیات احداث استخرهای ذخیرهسازی آب در مناطق اولویتدار از فردا آغاز شود. در این راستا، معاونت امور دام ومدیریت آب و خاک و مدیران شهرستانها موظف شدند نقاط نیازمند را شناسایی کرده و اقدامات اجرایی را به سرعت پیش ببرند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به حمایت از معیشت عشایر منطقه، تأکید کرد که سازمان در همکاری کامل با مدیریت کل امور عشایر، تمامی اقدامات لازم را برای بهینهسازی آبرسانیها و تأمین نیازهای آبی در مناطق عشایری به عمل آورد تا توازن تولید در تمامی زیربخشهای کشاورزی و دامپروری استان حفظ شود.