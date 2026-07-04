با توقف صادرات صنایع دستی از سبزوار، هم اکنون فقط برخی صنایع دستی کوچک از جمله قلم زنی، توسط مسافران به خارج از کشور انتقال می یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار گفت: صادرات صنایع دستی از این شهرستان به جز موارد چمدانی و بسیار محدود به دلیل شرایط خاص و جنگی کشور متوقف شده است.

مجتبی کاویان امروز در حاشیه بازدید از چند کارگاه تولید صنایع دستی افزود: صنایع دستی شهرستان سبزوار پیش از این به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق صادر می‌ شد که اکنون فقط برخی صنایع دستی کوچک از جمله قلم زنی، توسط مسافران به خارج از کشور انتقال می یابد.

وی ادامه داد: هم اکنون حدود ۲۰۰ واحد فعال صنایع دستی در مجموعه های کارگاهی و انفرادی در رسته های سفال و سرامیک، فرت بافی سنگ‌ های قیمتی و نیمه قیمتی، گلیم بافی و قلم زنی در سبزوار مشغول فعالیت هستند که نقش مهمی در توسعه این هنر در منطقه ایفا می‌ کنند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار تصریح کرد: صنایع دستی این شهرستان در سال‌ های اخیر رونق یافته چنانکه علاوه بر کارگاه‌ های گروهی، هنرمندان زیادی به صورت انفرادی مشغول فعالیت در حوزه صنایع دستی هستند، از این رو سرمایه‌ گذاری در کارگاه ها و تولیدات دستی می‌ تواند به تقویت این بخش کمک کند.

کاویان با اشاره به وجود استعداد، روحیه خلاق و قدرت ابتکار صنعتگران سبزواری در تولید آثار هنری بیان کرد: نبود نمایشگاه و مراکز دائمی عرضه آثار و تولیدات هنری یکی از مشکلات پیش روی هنرمندان صنایع دستی این شهرستان است.

منبت کاری، معرق چوب، معرق کاشی، زیورآلات سنتی، خراطی، مسگری، تذهیب، سوزن دوزی، رنگرزی، توربافی، تنورمالی، پشم ریسی، قلم زنی و جاجیم بافی از صنایع دستی سنتی شناسایی شده در شهرستان سبزوار است.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.