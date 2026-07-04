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آیین تحلیف ۱۵۰ نفر از کارشناس رسمی دادگستری آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین تحلیف ۱۵۰ نفر از کارشناس رسمی دادگستری آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری برگزار شد.
ناصرعتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این مراسم به ایراد سخن پرداخت و گفت:کارشناسان امروز به پشتوانه این تحلیف در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت قدم بر میدارند و برای کشف حقیقت کمک خواهند کرد.
وی افزود: شرافت انسانی و رسالت شغلی شما در امر کارشناسی در پروندهها نمود پیدا خواهد کرد و به مانند یک قاضی که در آغاز کار اتیان سوگند میکند شما هم برای ارائه نظریات کارشناسی دقیق و عادلانه سوگند یاد میکنید.
عتباتی اضافه کرد: کارشناسی یک امر مهم در فرآیند دادرسی است که به لحاظ پیچیدگیهای جوامع و گسترده شدن پیشرفت علمی و صنعتی کارشناسی هم به تبع آن پیچیده و کاملاً فنی و تخصصی شده است.
وی افزود:رشد و توسعه علم و فناوری و پیچیدگی موضوعات و تنوع پروندهها موجب سختی و پیچیدگی امر قضا و احقاق حق شده است که در واقع نیاز به امر کارشناسی را در پروندهها نسبت به ایام و سالهای دور خیلی بیشتر کرده است.
مقام ارشد قضایی استان افزود: امروزه در اکثر پروندهها نیاز به کارشناسی کاملاً ملموس است چرا که کارشناسی تخصصصی در کنار قاضی رسیدگی کننده برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع همکاری موثر میکنند تا نتیجه آن که چیزی جزء اجرای عدالت نیست محقق شود، لذا اهمیت کار کارشناسی به اندازه کار یک قاضی است و در اجرای عدالت هم به همان اندازه سهیم میباشد.
عتباتی خطاب به کارشناسان جدید تاکید کرد:جایگاه، موقعیت و تاثیرگذاری خود را که یک کار الهی و با ارزش است قدر بدانند و با دقت نظر و عدالت در پروندهها ارائه نظر کنند چرا که یک جامعه با عدالت پا بر جا میماند و هیچ بی عدالتی دوام ندارد.
رئیس شورای قضایی استان اضافه کرد، خروجی دادگستری آراءو احکام قضایی هستند که عناصر متعددی در آن دخیل هستند و یکی از این عناصر مهم و اثرگذار نظریات کارشناسی فنی و تخصصی هستند که میبایست منطبق با واقعیت و عدالت ارائه شوند.
عتباتی با اشاره به جایگاه کارشناسی بیان داشت:کارشناس باید به تناسب این جایگاه مناسبات، رفتارها وتعاملات خود را تنظیم کند چرا که به مانند یک قاضی در خصوص کارشناسی هم قانون محدویتهایی را بیان داشته است از جمله جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس هستند و این یعنی نزدیکی جایگاهها که باید تمام جوانب در آن سنجیده و رعایت شود.
رئیس کل دادگستری استان دقت نظر و توجه کارشناس در امر ارجاع شده را کمک به اتقان آراء دادگاه عنوان کرد و گفت: تاخیر در ارائه نظریات کارشناسی و عدم توجه به دستور قاضی در اجرای امر کارشناسی موجب اخلال در روند پرونده و اطاله دادرسی میشود که میبایست از آن بجد پرهیز شود و کارشناس بیشتر از مردم عادی خود را مقید به رعایت قوانین و نظم و انضباط کاری بداند..
صداقت، امانتداری، دقت و سرعت در اظهار نظر، پرهیز از اظهار نظر قضایی تاکیدات دیگر عتباتی به کارشناسان جدید الورود بود.
در ابتدای مراسم حبیب علوی رئیس مرکز کارشناسان قوه قضائیه استان به ارائه گزارشی از عملکرد مرکز پرداخت و نکاتی را برای رعایت کارشناسان جدید در امر کارشناسی در پروندهها بیان داشت.
در ادامه ۱۵۰ نفر از کارشناسان جدید در حضور رئیس کل دادگستری استان اتیان سوگند کرده و کار خود را رسما آغاز کردند.
در این مراسم از خانوادههای شهدای منتسب به مرکز کارشناسان هم توسط رئیس کل دادگستری استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.