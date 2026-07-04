موتورسیکلت سنگین قاچاق یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی دراصفهان متوقف و راکب متخلف بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی اصفهان گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان اصفهان هنگام گشت‌زنی و کنترل محور‌های مواصلاتی شهری، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شده و آن را برای بررسی‌های بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: در تحقیقات مشخص شد این موتورسیکلت از نوع یاما‌ها ۹۰۰ سی‌سی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است و مدارک مثبته گمرکی و قانونی برای تردد نداشت.

وی گفت:راکب متخلف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.