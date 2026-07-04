مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل گفت: ۶ تیم عملیاتی مجهز هلال‌احمر اردبیل برای پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب به تهران، قم و خراسان رضوی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ ایرج آقایی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر استان با احساس مسئولیت ملی و در راستای ایفای وظیفه انسانی، شش تیم عملیاتی مجهز شامل ۱۸ نیروی امدادی متخصص، شش دستگاه آمبولانس و یک تیم آنست (سگ‌های زنده‌یاب) را برای پشتیبانی از مراسم تشییع پیکر رهبر شهید به استان‌های تهران، قم و خراسان رضوی اعزام کرده است.

وی با بیان اینکه این مأموریت با آمادگی کامل و در بالاترین سطح عملیاتی انجام می‌شود، افزود: تیم‌های اعزامی با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و برنامه‌ریزی دقیق، وظیفه ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی، مدیریت شرایط اضطراری و پشتیبانی امدادی را در مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم برعهده دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل ادامه داد: حضور نیرو‌های امدادی استان در این مأموریت ملی، جلوه‌ای از همبستگی مردم اردبیل با ملت ایران در این روز تاریخی و نشانه‌ای از آمادگی همیشگی هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی در رویداد‌های ملی و انسانی است.

آقایی در پایان تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل همانند گذشته در کنار مردم خواهد بود و تا پایان مراسم، پشتیبانی امدادی را با تمام ظرفیت ادامه می‌دهد. این حضور، ادای دین به مقام والای رهبر شهید و تجلی تعهد نیرو‌های امدادی به خدمت صادقانه به مردم است.