به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در دیدار با رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای احیای واحد‌های تولیدی، خواستار حمایت ویژه از صنایع راکد استان شد.

رضا رحمانی در دیدار با اکبر صادقی رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی آذربایجان‌غربی، گفت: با استفاده حداکثری از ظرفیت قانون حمایت صنعتی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بازگرداندن واحد‌های راکد به چرخه تولید، این هیأت می‌تواند حمایت علمی از صنایع مهم استان داشته باشد.

رئیس هیأت حمایت از صنایع کشور نیز با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در استان، مدل احیای واحد‌های صنعتی آذربایجان‌غربی را الگویی موفق در سطح کشور دانست و افزود: روند احیای صنایع در آذربایجان‌غربی با جدیت دنبال شده و نتایج ارزشمندی به همراه داشته است.

این دیدار پس از پایان سفر دو روزه هیأت حمایت از صنایع کشور و بازدید از واحد‌های صنعتی سه شهرستان آذربایجان‌غربی برگزار شد؛ سفری که با هدف بررسی میدانی مشکلات صنایع و تسریع در روند احیا و بازگشت واحد‌های تولیدی به چرخه فعالیت انجام گرفت.