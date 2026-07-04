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استاندار گیلان گفت: با هماهنگی دستگاه قضایی، رفع موانع حقوقی، بخشش عوارض صدور پروانه ساخت و همراهی دستگاههای خدماترسان، زمینه بازسازی سریع واحدهای خسارتدیده فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس صبح امروز شنبه پس از جلسه بررسی روند بازسازی بازار آسیبدیده رشت، در جمع خبرنگاران با اشاره به مهمترین تصمیمات این نشست گفت: بخش قابل توجهی از مسائل موجود به روابط حقوقی میان مالکان و سرقفلیداران یا مستأجران مربوط میشود؛ بهگونهای که در برخی موارد مالکان در کشور حضور ندارند یا تمایلی به آغاز عملیات ساخت ندارند، در حالی که بهرهبرداران خواستار تسریع در بازسازی واحدهای خود هستند.
وی با بیان اینکه خسارتهای وارد شده ناشی از یک حادثه قهری و خارج از اراده طرفین بوده است، افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی استان مقرر شد بازسازی واحدهای آسیبدیده بهصورت «عینبهعین» انجام شود و موانع حقوقی موجود نیز در چارچوب قانون و با رویکردی تسهیلگرانه برطرف شود تا روند احیای بازار با سرعت بیشتری دنبال شود.
استاندار گیلان تأکید کرد: در این فرآیند، تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط از جمله شهرداری رشت و دستگاههای خدماترسان موظف به همکاری و تسهیل امور هستند و در عین حال، حقوق مالکانه اشخاص نیز مطابق قانون حفظ خواهد شد.
حذف عوارض پروانه ساخت برای واحدهای آسیبدیده
هادی حقشناس با اشاره به تصمیمات حمایتی اتخاذ شده در این نشست گفت: در راستای حمایت از کسبه و تسریع در بازسازی بازار، شهرداری رشت با همراهی شورای اسلامی شهر، از دریافت عوارض صدور پروانه ساخت واحدهای آسیبدیده صرفنظر کرده است.
وی همچنین از پیگیری همزمان مسائل زیرساختی خبر داد و افزود: تأمین خدمات مورد نیاز از جمله برق واحدهای آسیبدیده در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گرفته و هماهنگیهای لازم برای رفع مشکلات موجود در حال انجام است.
پیگیری پرداخت خسارت بیمهای
استاندار گیلان با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای بیمهای واحدهای خسارتدیده اظهار کرد: پروندههای مربوط به شرکتهای بیمه در حال بررسی است؛ تاکنون خسارت یکی از بیمهها پرداخت شده و پرونده دو شرکت بیمه دیگر نیز در مراحل نهایی رسیدگی قرار دارد.