به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تحولی چشمگیر در صنعت چغندرقند خبر داد و گفت: پیگیری‌های استاندار و مدیریت ارشد استان و سازمان، زمینه‌ساز رقابتی سازنده بین کارخانجات قند برای خرید محصول کشاورزان شده، که نتیجه آن، حذف صف‌های طولانی تحویل و پرداخت به‌موقع مطالبات است. سعید کریمی افزود: برخلاف سال‌های گذشته که کشاورزان با صف‌های طولانی برای تحویل محصول و تأخیر در پرداخت‌ها مواجه بودند، امسال با دعوت استاندار از کارخانجات قند سراسر کشور، شاهد رقابتی شدید برای خرید چغندر تولیدی استان هستیم . کریمی تصریح کرد: ورود کارخانجات بیشتر و رقابت بین آنها، نه تنها صف‌های تحویل را حذف کرده، بلکه باعث شده تا فرآیند خرید و تسویه حساب با کشاورزان در اسرع وقت انجام شود. این موضوع، آرامش بی‌سابقه‌ای را برای چغندرکاران به ارمغان آورده و درآمد آنها را نسبت به سال‌های گذشته که با مشکلاتی نظیر تأخیر در پرداخت مواجه بودند، به شکل محسوسی بهبود بخشیده است. رییس سازمان جهاد کشاورزی با تأکید بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان گفت: با توجه به تولید مازاد بر نیاز کارخانجات داخل استان، جذب کارخانجات خارج از استان یکی از اولویت‌های ما بود که خوشبختانه با حمایت استاندار محقق شد. وی خاطرنشان کرد: این دستاورد بزرگ، مرهون نگاه ویژه استاندار به بخش کشاورزی است که با پیگیری‌های مستمر، زمینه‌ساز ایجاد این رقابت مثبت و حمایت از معیشت کشاورزان زحمتکش شد.