شهرداری کرمان با اعزام ۲۵۰ نیروی خدمات شهری، ناوگان عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز به تهران، پشتیبانی از برگزاری آیین وداع و تشییع «رهبر شهید انقلاب» را در مناطق ۱۲ و ۱۳ پایتخت بر عهده گرفت.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ،معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار کرمان به همراه تیم خدمات شهری این شهرداری، عصر امروز در منطقه ۱۲ تهران مستقر شد تا در کنار نیرو‌های خدمات شهری پایتخت، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین وداع و تشییع «رهبر شهید انقلاب» مشارکت کند.

شهرداری کرمان به عنوان شهرداری معین مناطق ۱۲ و ۱۳ تهران، با هماهنگی مناطق پنج‌گانه شهرداری کرمان، ۲۵۰ نفر از نیرو‌های خدمات شهری و تنظیف را به همراه ناوگان عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز به تهران اعزام کرده است.

این نیرو‌ها در حوزه‌های خدمات شهری، نظافت، پشتیبانی و آماده‌سازی مسیر‌های برگزاری مراسم فعالیت خواهند کرد تا شرایط مناسبی برای حضور گسترده زائران و عزاداران فراهم شود.

همزمان با برگزاری آیین وداع و تشییع «رهبر شهید انقلاب»، دستگاه‌های مختلف خدمات‌رسان، امدادی و انتظامی نیز با اجرای برنامه‌های عملیاتی، در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمات لازم را به شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه کنند.