به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سلیمان نظری دوست در جلسه شورای مسکن گفت:با توجه به ثبت‌نام ۲۱ نفر از اهالی شهر آجین در سامانه مسکن ملی، در این جلسه ۸ نفر از متقاضیان واجد شرایط، موفق به دریافت زمین شدند و زمین‌های مورد نظر به صورت قرعه‌کشی به آنان تحویل داده شد.

فرماندار اسدآباد تصریح کرد:برای سایر افرادی که واجد شرایط هستند ۱۳ نفر مقرر شد در مهلت قانونی تعیین‌شده وجه مورد نظر را واریز نمایند تا زمین مورد نظر به آنها نیز اختصاص یابد.

نظری‌دوست با تأکید بر اینکه فرمانداری شهرستان تا حل کامل مشکلات مسکن، جلسات و پیگیری‌های مکرر خود را ادامه خواهد داد، بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی از جمله راه و شهرسازی استان، بنیاد مسکن استان، نظام مهندسی استان، امور اراضی و منابع طبیعی همه باید پای کار باشند تا بتوانیم به موقع مشکلات مسکن ملی شهرستان اسدآباد را حل کنیم.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت وفاق ملی در حوزه مسکن گفت: دولت با تمام ظرفیت‌ها، زمین را به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد و علاوه بر آن، تا سقف یک میلیارد تومان تسهیلات در اختیار افراد قرار می‌گیرد.

فرماندار اسدآباد در پایان تأکید کرد: خود متقاضیان نیز برای ساخت یک واحد مسکونی، حداقل باید ۲ میلیارد تومان آورده داشته باشند و انتظار می‌رود با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، شاهد تسریع در روند ساخت و تحویل مسکن به متقاضیان باشیم.