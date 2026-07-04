بسم رب الشهدا و الصدیقین

«وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

«هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند.»

الا‌ای خیل عظیم امت همیشه در صحنه ایران اسلامی!‌ای دلدادگان به ولایت و عاشقان راه شهدا!

با قلبی مالامال از اندوهی بی‌کران، اما سربلند از عزتی جاودان، مصیبت بزرگ و جبران‌ناپذیر شهادت مظلومانه و خونین قائد مجاهدمان، نائب برحق امام زمان (عج)، عالم ربانی و فقیه عالیقدر، آیت الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنه‌ای را که در پی جنایت نابکارانه دشمنان قسم‌خورده اسلام، یعنی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب، در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ به دست نامردان روزگار به فیض عظیم شهادت نائل آمد، به محضر مقدس حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه)، به رهبری معظم انقلاب اسلامی، به مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، ایثارگران، جانبازان و تمامی ملت شریف و شهیدپرور ایران اعلام می‌داریم.

این رخنه در پیکر امت، ثلمه‌ای است که هیچ چیز آن را جبران نخواهد کرد. پیامبر اعظم (ص) فرمودند:

«مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِیبَةٌ لَا تُجْبَرُ، وَ ثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ، وَ هُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، وَ مَوْتُ قَبِیلَةٍ أَیْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ»

«مرگ عالم، مصیبتی جبران‌ناپذیر و رخنه‌ای بسته‌نشدنی است. او ستاره‌ای است که غروب می‌کند و مرگ یک قبیله، آسان‌تر از مرگ یک عالم است.»

این شهید بزرگوار، در راه دفاع از حریم ولایت و قرآن، جان خود را فدا کرد تا درخت تنومند انقلاب را آبیاری نماید. او در مکتب حسین (ع) زیست و به خون خود، بر استمرار این راه تا ظهور منجی عالم بشریت، گواهی داد. اکنون بر ماست که با حضور پرشور خود، ثابت کنیم که امت ولایی، هرگز از آرمان‌های شهیدان خود دست برنمی‌دارد. ما، حزب ثقلین، با الهام از قرآن کریم و عترت، از تمامی اقشار ملت ولایی ایران، حوزه‌های علمیه، دانشگاهیان، نیرو‌های مسلح، بازاریان، اصناف، زنان و مردان غیرتمند دعوت می‌کنیم تا با حضور حماسی و انقلابی خود در مراسم تشییع این پیکر مطهر، بار دیگر خشم و انزجار خود را از جنایت‌های آمریکا و اسرائیل اعلام کرده و وفاداری خود را به ولایت فقیه و راه شهدا به نمایش بگذارند. حضور شما در این مراسم، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان استکبار و پاسخی روشن به توطئه‌های دشمنان خواهد بود.

به امید پیروزی نهایی و ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود (عج)

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

جبهه مستقلین واعتدالگرایان ایران