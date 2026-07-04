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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از اجرای پنج طرح مهم آبرسانی در اندیمشک خبر داد و گفت: این طرحها با هدف تامین و توزیع پایدار آب شرب در مناطق شهری و روستایی این شهرستان و با اعتبار بیش از یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، افشین حاتمی با اشاره به اهمیت تامین آب شرب سالم و پایدار برای شهروندان و روستاییان اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح خدماترسانی و کاهش تنش آبی در بخش مرکزی و بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک، مجموعهای از پروژههای زیرساختی در حوزه آبرسانی طراحی و اجرا شده است.
وی با بیان اینکه تأمین پایدار آب شرب در مناطق روستایی از اولویتهای مهم شرکت آبفا خوزستان است، افزود: در قالب طرح محرومیتزدایی و با همکاری بسیج سازندگی سپاه، ۲۲ کیلومتر خط انتقال آب در بخش الوار گرمسیری اجرا شده است که برای اجرای آن اعتباری بالغ بر یکهزار و ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده و عملیات اجرایی همچنان ادامه دارد و تکمیل این پروژه، نقش مهمی در بهبود وضعیت تامین آب شرب روستاهای این منطقه خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در ادامه به اجرای پروژههای زیرساختی در شهر آزادی اشاره کرد و گفت: بخشی از پروژه احداث مخزن ذخیره آب به ظرفیت یکهزار مترمکعب، ایستگاه پمپاژ و ساختمان کلرزنی تاسیسات شهر آزادی با اعتبار بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اجرا شده است که با تامین اعتبارات لازم و تکمیل این پروژهها، دغدغه ساکنان این شهر در زمینه دسترسی به آب شرب بهداشتی و پایدار برطرف خواهد شد.
حاتمی همچنین از اجرای طرحهای برقرسانی به تاسیسات آبرسانی در برخی مناطق شهرستان خبر داد و بیان کرد: برقرسانی به چاه تاسیسات جامع، مخزن آب بیدروبه، چاه کوی آزادی، کوی جانبازان و شهر چمگلک با اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال انجام شده است که این اقدام نقش موثری در پایداری تامین آب و رفع تنش آبی در این مناطق داشته است.
وی حفاری و تجهیز یک حلقه چاه آب تراوشی در روستای امیرسیف و همچنین بهرهبرداری چاه آب شرب کوی آزادی اندیمشک را از دیگر اقدامات مهم شرکت آبفا در سال گذشته عنوان کرد و افزود: این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت تامین آب و بهبود کیفیت خدماترسانی به مشترکان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان در ادامه با اشاره به تداوم اجرای طرحهای توسعهای در حوزه آبرسانی گفت: با پیگیریهای انجامشده و اخذ مجوزهای لازم برای حفاری چاه جدید، عملیات احداث یک حلقه چاه برای تامین آب روستای قلعه مختار در حال اجراست و همچنین حفاری چاه جدید در روستای امیرسیف، تجهیز و احداث ساختمانهای سرچاهی چاههای کوی آزادی، کوی لور و کوی جانبازان اندیمشک، اصلاح شبکه توزیع آب بخشی از شهرک دوکوهه و اجرای بخشی از خط انتقال آب مسیر بیدروبه تا پل زال نیز بهزودی آغاز خواهد شد تا بخشی از نیاز آبی این مناطق بهصورت پایدار تامین شود.