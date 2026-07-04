رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری به باغداران شهرستان سامان در خصوص پیشگیری و مبارزه با آفت کنه تارتن هشدار داد.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی با شاره به افزایش دما و فراهم شدن شرایط مناسب برای طغیان کنه تارتن در باغات گفت: باغدارن در نخستین گام، از روش‌های غیرشیمیایی مانند آبشویی درختان استفاده کنید

وی افزود: در صورت افزایش جمعیت آفت مبارزه شیمیایی با استفاده از سمپاش مناسب، پوشش کامل انجام شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: پیشگیری به‌موقع، بهترین راهکار برای حفظ سلامت باغ، افزایش کیفیت محصول و کاهش خسارت‌های اقتصادی است.