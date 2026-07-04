استاندار کرمان و نماینده مردم شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوییه در جریان سفر به شهرستان ارزوییه از روند ساخت خانه معلم این شهرستان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز کرمان ، استاندار کرمان و نماینده مردم شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوییه در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیرکل آموزش و پرورش استان در جریان سفر به شهرستان ارزوییه آخرین وضعیت اجرایی خانه معلم این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.



عملیات احداث خانه معلم شهرستان ارزوییه حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده، اما به دلایل مختلف تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

محمد علی طالبی استاندار کرمان و یاسر سلیمانی نماینده مردم شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوییه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و فراهم‌سازی زیرساخت‌های رفاهی فرهنگیان، قول مساعد دادند با پیگیری‌های لازم و تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند تکمیل و بهره‌برداری از خانه معلم شهرستان ارزوییه تسریع شود.